В Петербурге прокуратура выписала представление Повелию после проведенной проверки

Петербургская прокуратура внесла представление вице-губернатору Анатолию Повелию после проверки Фонда капитального ремонта и жилищного комитета, сообщила 23 июня "Фонтанка". По информации издания, это произошло еще в конце мая.

Помимо непосредственно прокуратуры, в проверке фонда участвовали специалисты Контрольно-счетной палаты, контрольного управления администрации губернатора, Госжилинспекции и комитета государственного финансового контроля. Согласно полученным результатам, ревизоры отметили отставание от сроков выполнения работ, а также заподозрили вольное отношение к закону.

Согласно подсчетам прокуратуры, в сверстанной в 2014 году 24-летней программе капремонта запланировано выполнение 127 тысяч видов работ в 23 тысячах домов. Из них к настоящему времени выпали из графика 22 тысячи работ на общую сумму 245 миллиардов рублей. С момента утверждения программы прошло девять лет, при этом она исполнена на 23%, что говорит о почти полуторакратном отставании от сроков.

Также проверка обратила внимание на случаи переноса сроков выполнения ремонтных работ, якобы поддержанные собраниями собственников жилья. За 2022 год ревизоры выявили почти 30 подобных случаев; по их мнению, имеет место фальсификация протоколов собраний. Возбуждены уголовные дела по статье о подделке документов (ст. 327 УК РФ). Также прокуратура заподозрила факты включения задним числом зданий в план по ремонту, также завышения фондом своих показателей.

Ранее у городской прокуратуры возникли претензии к безопасности работ, проводимых "Россетями Ленэнерго".

Фото: ЗАКС.Ру