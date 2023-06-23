Петербургский экс-мундеп Боварь* включен в реестр иноагентов

Лишенный коллегами по "Владимирскому округу" полномочий бывший муниципальный депутат Виталий Боварь* оказался включен в список иноагентов. Всего в обновленном 23 июня перечне Минюста прибавилось девять позиций.

Помимо Боваря*, статус иноагентов также был присвоен депутату Мосгордумы Евгению Ступину**, предпринимателю Леониду Невзлину***, научному журналисту Илье Колмановскому****, московскому политику Михаилу Лобанову*****, правозащитнику из Перми Роберту Латыпову****** и ЛГБТ-активисту Александру Белику*******.

Кроме того, Минюст признал иноагентами "Движение сознательных отказчиков"******** и комьюнити-центр "Действие"*********.

По версии Минюста, Боварь* "принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, а также недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике". Также ему в вину поставили критику СВО и проживание в настоящий момент вне пределов России.

О Ступине** ведомство заявило, что тот якобы распространял фейки о решениях российской власти и выступал против СВО. Невзлину***, помимо прочего, припомнили высказывания в поддержку ВСУ и распространение недостоверной, по версии ведомства, информации о действиях российских властей. В случае с Колмановским**** упомянули, в том числе, негативные отзывы о россиянах и "отождествление Российской Федерации с террористической организацией".

Лобанова***** и Латыпова****** Минюст обвинил в выступлениях против СВО, распространении недостоверной информации о действиях российских властей и участии в создании материалов иноагентов. Говоря о Белике*******, ведомство упомянуло в том числе выступления против СВО и осуществление "деятельности по пропаганде ЛГБТ-отношений".

Наконец, Минюст обосновал включение в список иноагентов "Движения сознательных отказчиков"******** тем, что оно якобы распространяло фейки о политике российских властей и выступало против спецоперации. Комьюнити-центр "Действие"********* обвинили в пропаганде ЛГБТ и распространении фейков о решениях российских властей.

*Минюст внес Виталия Боваря в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Евгения Ступина в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Леонида Невзлина в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Илью Колмановского в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Михаила Лобанова в единый реестр иноагентов

******Минюст внес Роберта Латыпова в единый реестр иноагентов

*******Минюст внес Александра Белика в единый реестр иноагентов

********Минюст внес "Движение сознательных отказчиков" в единый реестр иноагентов

*********Минюст внес комьюнити-центр "Действие" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру