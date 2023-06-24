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Петербургское здание "ЧВК Вагнер Центра" оцепили силовики

фото ЗакС политика Петербургское здание "ЧВК Вагнер Центра" оцепили силовики

Петербургские правоохранители взяли в кольцо здание на Зольной улице, в котором располагается офис частной военной компании "Вагнер". Об этом с места событий сообщает РИА "Новости". 

Остановиться на машине возле оцепленного здания на данный момент затруднительно.

"ЧВК Вагнер Центр" открылся в Петербурге в ноябре. 

Накануне в отношении руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было возбуждено дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК). В течение года он неоднократно выступал с резкой критикой в адрес Минобороны, будучи недовольным действиями ведомства в зоне военной спецоперации.

Фото: ЗАКС.Ру


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