Петербургское здание "ЧВК Вагнер Центра" оцепили силовики

Петербургские правоохранители взяли в кольцо здание на Зольной улице, в котором располагается офис частной военной компании "Вагнер". Об этом с места событий сообщает РИА "Новости".

Остановиться на машине возле оцепленного здания на данный момент затруднительно.

"ЧВК Вагнер Центр" открылся в Петербурге в ноябре.

Накануне в отношении руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было возбуждено дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК). В течение года он неоднократно выступал с резкой критикой в адрес Минобороны, будучи недовольным действиями ведомства в зоне военной спецоперации.

Фото: ЗАКС.Ру