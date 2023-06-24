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Новости 9:36

Собянин ввел в Москве режим контртеррористической операции

фото ЗакС политика Собянин ввел в Москве режим контртеррористической операции

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил режим контртеррористической операции в городе. В своем сообщении он обозначил, что ранее запланированные массовые мероприятия отменяются и что возможны проверки водителей на дорогах.

"Все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены. Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему", - говорится в сообщении от главы столицы.

Режим контртеррористической операции также объявили в Воронежской области.

Утром 24 июня силовики в Петербурге оцепили здание "ЧВК Вагнер Центра", что может быть связано с возбужденным на главу этой организации Евгения Пригожина делом о вооруженном мятеже (ст. 279 УК).

фото: sobyanin.ru


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