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Новости 10:15

Путин сообщил о приказе нейтрализовать мятежников

фото ЗакС политика Путин сообщил о приказе нейтрализовать мятежников

Президент Владимир Путин выступил с экстренным видеообращением к соотечественникам на фоне вооруженного мятежа, в котором обвиняют ЧВК "Вагнер" и ее руководителя Евгения Пригожина.

Глава государства заявил, что уже отдан приказ нейтрализовать участников мятежа. Произошедшее он трактует как внутреннее предательство и "измену".

"Как гражданин России я сделаю все, чтобы отстоять страну, будут предприняты решительные действия", - также произнес президент.

Ранее о Путине призвал молиться глава РПЦ Кирилл.

В Москве объявлен режим контртеррористической операции.


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