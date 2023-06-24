Володин: Депутаты выступают за консолидацию сил и поддерживают Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию в связи с возбуждением дела о вооруженном мятеже в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина (ст. 279 УК).

По оценке единоросса, проблемы и беды страны всегда происходили "из-за предательства, внутреннего раскола и измены элит".

Его коллеги по нижней палате, уверяет Володин, вновь выражают поддержку президенту.

"Депутаты Государственной Думы, представляя интересы граждан Российской Федерации, выступают за консолидацию сил, поддерживают Президента Владимира Владимировича Путина — нашего Верховного Главнокомандующего", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он призвал бойцов "Вагнера" сделать "единственно правильный выбор": быть на стороне закона и выполнять приказы президента России.

В связи с последними событиями 24 июня в Москве и Воронежской области введен режим контртеррористической операции. Президент Путин заявил о "неминуемом наказании" всем, кто участвует в мятеже или помогает ему.

фото: kremlin.ru