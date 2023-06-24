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В российских городах начали уничтожать уличную рекламу ЧВК "Вагнер"

фото ЗакС политика В российских городах начали уничтожать уличную рекламу ЧВК "Вагнер"

На фоне уголовного дела о вооруженном мятеже (ст. 279 УК), возбужденного против руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, с улиц российских городов начали убирать рекламу этой организации.

В частности, пользователи социальных сетей запечатлели демонтаж баннера с такой рекламой во Владимире. Поступает информация о подобных действиях с рекламными щитами в Крыму.

Медиапроект Mash сообщает, что во Владимире проходит обыск в здании ЧВК "Вагнер", где принимают на работу новых бойцов.

Утром 24 июня в Петербурге оцепили "ЧВК Вагнер Центр" на Зольной улице.

UPD 11:35 Канал Avtozak live со ссылкой на мэрию Екатеринбурга сообщает, что ближайшей ночью рекламу ЧВК "Вагнер" уберут со станции метро "Площадь 1905 года".

Фото: ЗАКС.Ру


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