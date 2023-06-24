Бельский призвал петербуржцев к спокойствию

Спикер петербургского парламента Александр Бельский выступил с заявлением относительно попытки вооруженного мятежа, в которой обвиняют ЧВК "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина. Происходящее он расценил как "удар в спину" и как недопустимый поступок в условиях ведения Россией специальной военной операции. При этом жителям города, по мнению Бельского, опасаться нечего, так как ситуация в Петербурге находится под контролем.

"Уважаемые петербуржцы и гости Северной столицы, призываем вас сохранять спокойствие в связи с ситуацией, которая сейчас разворачивается на юге России. Не поддавайтесь на провокации", - говорится в заявлении.

Петербуржцев, состоящих в ЧВК "Вагнер", Бельский призвал не исполнять нынешние приказы ее руководства и слушаться президента.

Против Пригожина накануне возбудили уголовное дело. Утром 24 июня Владимир Путин, не называя бизнесмена по имени, пригрозил всем причастным к попытке мятежа нейтрализацией и неминуемым наказанием.

Фото: ЗАКС.Ру