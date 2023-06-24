В переходе у Гостиного двора перестали продавать маски с портретом Пригожина

Лавка, торгующая портретами знаменитостей и расположенная в подземном переходе у Гостиного двора, больше не предлагает петербуржцам маску с лицом бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщает портал MR7. Раньше товар стоил 350 рублей.

При сильной необходимости продавец пообещал найти и продать потребителю маску Пригожина, но только через некоторое время.

Накануне в отношении главы ЧВК "Вагнер" возбудили уголовное дело о подготовке вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин пригрозил наказанием всем его участникам.