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Новости 15:45

В переходе у Гостиного двора перестали продавать маски с портретом Пригожина

фото ЗакС политика В переходе у Гостиного двора перестали продавать маски с портретом Пригожина

Лавка, торгующая портретами знаменитостей и расположенная в подземном переходе у Гостиного двора, больше не предлагает петербуржцам маску с лицом бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщает портал MR7. Раньше товар стоил 350 рублей.

При сильной необходимости продавец пообещал найти и продать потребителю маску Пригожина, но только через некоторое время.

Накануне в отношении главы ЧВК "Вагнер" возбудили уголовное дело о подготовке вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин пригрозил наказанием всем его участникам.


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