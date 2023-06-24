Беглов рассказал выпускникам на "Алых парусах", как Путин продолжает дело Петра

Губернатор Петербурга Александр Беглов поприветствовал выпускников на празднике "Алые паруса" на Дворцовой площади. В своей речи градоначальник вновь сравнил президента России Владимира Путина с Петром Первым.

"Ровно 320 лет тому назад здесь не было ничего. Ничего кроме большой воли и великой любви к России молодого Петра. Он основал наш город как символ свободной новой России, как символ нашего права на независимость, на свободу, на справедливый мир. Он собирал русские земли. Наш президент Владимир Путин продолжает дело Петра. Отстаивает те же ценности, он защищает Россию, защищает наше право быть свободными, независимыми, сильными", - заявил губернатор.

На прошлой неделе он произнес почти те же слова, приветствуя гостей Петербургского международного экономического форума.

Также со сцены Дворцовой площади Беглов поблагодарил учителей и родителей выпускников школ и заверил молодых людей, что Россия в них верит. "Родине нужны ваш талант, ваша энергия, ваша любовь", - сказал губернатор.

фото: ЗАКС.Ру