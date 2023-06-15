Первый день ПМЭФ: цифровой суверенитет и новая приватизация

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

В первый официальный день Петербургского международного экономического форума говорили о новой приватизации и цифровом суверенитете. Губернатор Александр Беглов на церемонии открытия выступил с речью, в которой сравнил Петра I с Владимиром Путиным.

Официально первый, а фактически второй день ПМЭФ-2023 начался с нового танца шейхов из Объединенных Арабских Эмиратов. На этот раз с карабинами. Делегаты из ОАЭ с самого утра встречались с вице-премьером Денисом Мантуровым. Тот позже заявил о заинтересованности российских компаний в создании производственных площадок в Эмиратах.

Первые лица бюджетно-финансового блока России встретились на панели "Как будет развиваться российская экономика". Глава Центробанка Эльвира Набиуллина и бывший министр экономического развития, а сейчас помощник президента Максим Орешкин говорили о необходимости новой приватизации для развития частной инициативы. Министр финансов Антон Силуанов назвал покинувших Россию граждан "пессимистами" и рассказал, что хотел бы их вернуть.

















Еще одним утренним героем стал философ-евразиец Александр Дугин. Он выступал на панели "Горизонт-2040: Россия на карте мира", представив три метастратегии для страны: "капитуляция", "глобальное импортозамещение" и "построение европейского мира на русских основаниях". Последний вариант он назвал фактически безальтернативным. Согласно этой стратегии, страна закрывается от Запада и строит "свою неземную Россию", которая "отказывается от того, что мера находится вне ее", вплоть до подвержения сомнению западной науки.

Официальный представитель МИД Мария Захарова вместе с депутатом Госдумы Александром Хинштейном, сенатором Алексеем Пушковым и пранкерами Вованом и Лексусом выступила на панели "Цифровая диктатура vs цифровой суверенитет". Захарова предложила "на государственном уровне закрепить понимание, что цифровой суверенитет является неотъемлемой частью национальной безопасности России". Хинштейн при этом заметил, что абстрогирования российского интернета не произойдет. Хотя построение цифрового суверенитета, по его словам, началось еще в 2019 году.













Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил на торжественной церемонии открытия ПМЭФ. Некоторые его тезисы звучали странно:

"Этот город был основан великим Петром на берегах вольной Невы как вольный и новый город, как право России на внешнюю международную политику, свободную торговлю и, конечно, справедливый миропорядок и мироустройство".

Позже пресс-служба Смольного распространила эту цитату в несколько ином виде: "Этот город был основан Петром Великим на берегах вольной Невы как символ новой, вольной России. Как символ её права на независимость во внешней политике, свободную торговлю и справедливое мироустройство".

Поправили и цитату губернатора о восходе и закате:

"Если долго смотреть на закат, то можно прогадать будущий восход".

В пресс-службе посчитали, что лучше будет звучать: "Если смотреть только в одну сторону, на закат, можно прогадать и не увидеть будущий восход".

Тем не менее, Беглов справился со сравнением Петра I с Владимиром Путиным.

"Наш президент Владимир Путин продолжает дело Петра, защищает те же самые ценности и принципы", - сказал губернатор.

Президентская пресс-служба тем временем продолжает порционно рассказывать о выступлении главы государства на пленарной дискуссии ПМЭФ. Если в "нулевой" день Дмитрий Песков рассказал, с кем выступит Путин, то в "первый" - о чем он будет говорить. Оказалось, что об экономике России.





















текст: Сергей Еремеев, фото: Михаил Масленников