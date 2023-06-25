Свыше миллиона человек приняли участие в "Алых парусах"

В петербургском празднике выпускников "Алые паруса", который прошёл в субботу, 24 июня, поучаствовали свыше миллиона человек, о чём сообщается в сводке главка МВД по Северной столице.

"В общей сложности 1 миллион 275 тысяч человек, в том числе около 52 тысяч выпускников школ", – насчитали в полиции.

Отдельно силовики указали, что приняли все меры для охраны правопорядка на мероприятии. Каких-либо существенных правонарушений в полиции не зафиксировали.

Во время "Алых парусов" градоначальник Александр Беглов обратился с речью, адресованной выпускникам, со сцены на Дворцовой площади, в которой сравнил деяния Владимира Путина с императором Петром I.

Фото: ЗАКС.Ру