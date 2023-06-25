Женщины в красном в центре Петербурга плясали во славу Путина

Порядка сотни женщин, облачённых в красные платья, собрались в центре Петербурга на флешмоб, посвящённый поддержке действующего президента РФ Владимира Путина. Кадрами с мест событий делится "Фонтанка".

У Медного всадника "красные" дамы пели и танцевали под российскую поп-музыку. В руках они держали флажки Всероссийского комитета поддержки Путина.

Встреча называлась "Шествие в красных платьях". Уточняется, что подобное действо проходит в российских городах уже не первый год.

Согласно информации, отображённой на сайте проекта, дамы выходили для того, чтобы "поддержать уверенность в себе и вернуть любовь к себе, как к женщине". По завершении мероприятия мужчины преподнесли собравшимся женщинам алые розы.

Символично, что акция прошла на следующий день после военного мятежа, который якобы устроил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Фото: unsplash