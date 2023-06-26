Суд в Уссурийске направил шамана Габышева на более мягкий тип лечения

Уссурийский районный суд постановил перевести шамана Александра Габышева на более мягкий тип лечения в психиатрический стационар общего типа, сообщил 26 июня его защитник Алексей Прянишников.

"Шаман Габышев поедет <...> в Якутск. Уссурийский райсуд постановил перевести Александра Габышева на более мягкий тип лечения в психиатрический стационар общего типа. По установленному порядку, это будет Якутский психоневрологический диспансер", — написал адвокат в своем Telegram-канале.

В 2019 году Габышев устроил поход из Якутска в Москву с целью "изгнать" президента Владимира Путина. В сентябре он был задержан на границе Бурятии и Иркутской области, после чего направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. В декабре Габышев возобновил свой поход, однако вскоре был задержан. В 2021 году шаман был признан невменяемым.

Фото: ЗАКС.Ру