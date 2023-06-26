Шойгу побывал в зоне СВО

Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу побывал на передовом пункте управления группировки войск "Запад" в зоне военной спецоперации (СВО). Военное ведомство отчитывается о визите министра в своих соцсетях.

Командующий "Западом" Евгений Никифоров отчитался перед Шойгу о продвижении российских войск, а также поведал о ходе формирования резервных полков.

"Министр обороны РФ провел совещание с командованием группировки, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на тактических направлениях зоны ответственности группировки", — сообщается в релизе Минобороны.

Шойгу поставил перед руководством группировки задачу продолжать вести разведдействия для своевременного определения планов противника.

Ранее министр обороны заявлял о приёме 114 тысяч человек на контрактную службу.

Фото: kremlin.ru