Голикова: Повышение МРОТ благотворно скажется на наполнении бюджетов всех уровней

Повышение величины минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% приведет к росту доходов бюджетов всех уровней, заявила в интервью ТАСС вице-премьер Татьяна Голикова.

"Решение о том, что МРОТ должен быть с 1 января 2024 года проиндексирован опережающими темпами, то есть на 18,5%, — конечно, это дополнительные расходы для бюджетного сектора, для работодателей, но это и дополнительные доходы в бюджеты всех уровней", — заявила чиновница. По ее словам, в первую очередь это скажется на наполнении региональных бюджетов, "поскольку туда поступает основной подоходный налог и составляет их основную доходную базу".

Как заявила Голикова, повышение МРОТ повлечет увеличение зарплат у 4,8 миллиона россиян. В свою очередь, общее повышение фонда оплаты труда приведет к увеличению заработка и других работников, полагает она.

С начала 2023 года величина МРОТ в России составляет 16 242 рубля. На прошлой неделе стало известно о подготовке Минтрудом поправок о его увеличении до 19 242 рублей.

Фото: Telegram-канал "Правительство России"