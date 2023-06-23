Минтруд подготовил поправки о повышении МРОТ

Минтруд подготовил и готовится представить в ближайшее время поправки о повышении величины минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил глава ведомства Антон Котяков. По планам с 1 января 2024 года показатель должен вырасти на 18,5%.

"По поручению президента с 1 января 2024 года МРОТ возрастет на 18,5% и составит 19 242 рубля. Соответствующие поправки Минтрудом подготовлены и в ближайшее время в соответствии с процедурой будут вынесены на общественное обсуждение", — транслирует заявление Котякова ТАСС.

Министр отметил, что с учетом предстоящего повышения в период с 2022 по 2024 год величина МРОТ повысится на 66,5%.

В ходе выступления на ПМЭФ неделю назад президент Владимир Путин пообещал увеличить МРОТ на 18,5%. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о готовности нижней палаты парламента как можно скорее законодательно обеспечить решения главы государства.

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