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Новости 13:24

В СПЧ заработала рабочая группа по мониторингу избирательных прав

фото ЗакС политика В СПЧ заработала рабочая группа по мониторингу избирательных прав

Рабочая группа по мониторингу избирательных прав создана в Совете по правам человека для контроля за предстоящими в сентябре выборами, рассказал 26 июня в своем Telegram-канале ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.

"Традиционно в Совете при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека создана рабочая группа по мониторингу избирательных прав (МРГ)", — написал общественник.

По словам Точенова, в этом году мониторинг будет проводиться не только непосредственно в Единый день голосования 10 сентября, но также в течение всей избирательной кампании. Члены СПЧ планируют выезды в регионы во время выборов.

"По итогам работы МРГ будет представлен доклад президенту России", — добавил Точенов.

В ходе Единого дня голосования в 2023 году состоится более четырех тысяч избирательных кампаний в 85 субъектах России. В мае глава Центризбиркома Элла Памфилова представила логотип ЕДГ, выполненный в форме латинской буквы V.

Фото: ЗАКС.Ру


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