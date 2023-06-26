На Грязном острове снесут бывший завод и построят жилые дома

На территории Грязного острова появится новый жилой район, информирует в понедельник, 26 июня, "Деловой Петербург". Перед этим там снесут корпуса бывшего Ленинградского гидролизного завода. Работы будут вестись на участке более 86 тысяч кв. метров.

"Сейчас по генплану и Правилам землепользования и застройки участок находится в деловой зоне. Жилая застройка здесь относится к условно разрешенному виду использования, поэтому и потребовалось проводить общественные обсуждения", - указывает "ДП".

Следует отметить, что жители Нарвской заставы, где располагается Грязный остров, не были обрадованы планами по возведению нового жилого квартала в их районе. По мнению петербуржцев, появление ЖК лишь усугубит районную среду.

Кроме того, на Грязном острове находится региональный памятник архитектуры - водонапорная башня, что может отразиться на планах по застройке местности.

Ленинградский гидролизный завод, построенный в 1935 году, занимался получением этилового спирта из древесины, а также изготовлением бытовой химии. Предприятие лишь недавно прекратило свою работу.

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