"ЧВК Вагнер Центр" продолжит работу в Петербурге

Команда "ЧВК Вагнер Центра" 26 июня заявила, что не будет прекращать свою деятельность и продолжит работать в "соответствии с законодательством", несмотря на события прошедших дней. На выходных там дежурили силовики.

"Несмотря на произошедшие события, Центр продолжает работать в штатном режиме в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении площадки.

Напомним, площадка начала свою работу в ноябре 2022 года. По словам организаторов, за это время удалось реализовать более 500 проектов. После возбуждения уголовного дела по статье о вооруженном мятеже (ст. 279 УК) 24 июня здание оцепили силовики. Также следственные действия прошли и по другим адресам, связанным с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Константин Леньков / Фото Дмитрий Абрамов, МР7