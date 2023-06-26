В Ленобласти увеличат финансирование губернаторского гранта по поддержке социально ориентированных НКО

Финансирование гранта губернатора Ленинградской области на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций будет увеличено, сообщили 26 июня в администрации региона. Соответствующее поручение отдал губернатор Александр Дрозденко.

"Я думаю, что мы добавим деньги и по крайней мере сумма должна быть не меньше, а хотя бы на 3-4% выше 2023 года и также на 2024-2025 годы", — заявил Дрозденко.

Губернатор уточнил, что поддержка распространяется в том числе на инициативные группы и общественные организации. "Мы поддерживаем интересные проекты, которым очень трудно в другой форме выйти на финансирование, и, конечно, эта тема должна работать", — добавил он.

В начале июня петербургское Заксобрание приняло закон о поддержке социально ориентированных НКО. Предполагается, что организации получат право на бесплатное предоставление вычислительных мощностей.

Фото: ЗАКС.Ру