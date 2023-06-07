ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:08

ЗакС Петербурга принял закон о поддержке социально ориентированных НКО

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга принял закон о поддержке социально ориентированных НКО

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 7 июня в третьем, окончательном чтении приняли закон о мерах поддержки для социально ориентированных некоммерческих организаций, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору. 

Теперь нуждающимся НКО, помимо предоставления бесплатных печатных площадей в государственных изданиях города, могут оказывать бесплатные услуги по предоставлению вычислительных мощностей. Закон вступит в силу 14 июля 2023 года. 

Напомним, в марте петербургский парламент разрешил выдавать гранты на социальную рекламу, посвященную защите традиционных ценностей и борьбе с "деструктивной идеологией". 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама