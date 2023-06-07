ЗакС Петербурга принял закон о поддержке социально ориентированных НКО

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 7 июня в третьем, окончательном чтении приняли закон о мерах поддержки для социально ориентированных некоммерческих организаций, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору.

Теперь нуждающимся НКО, помимо предоставления бесплатных печатных площадей в государственных изданиях города, могут оказывать бесплатные услуги по предоставлению вычислительных мощностей. Закон вступит в силу 14 июля 2023 года.

Напомним, в марте петербургский парламент разрешил выдавать гранты на социальную рекламу, посвященную защите традиционных ценностей и борьбе с "деструктивной идеологией".

Константин Леньков