Мосгорсуд приговорил ученого Голубкина к 12 годам колонии по делу о госизмене

Мосгорсуд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима профессора МФТИ, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщил 26 июня ТАСС. Именно такой срок просило для ученого гособвинение.

"Суд признал виновным Голубкина по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — приводит информагентство сообщение пресс-службы суда.

Голубкин вину не признал. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме в связи с наличием в материалах секретных сведений.

Защитой ученого занимался проект "Первый отдел". Адвокаты утверждали, что у Голубкина отсутствовал доступ к документам под грифом "совершенно секретно" и "особой важности". В вину ему ставили передачу документов коллегам из Нидерландов, с которыми он работал в международном проекте по созданию пассажирского самолета.

На прошлой неделе обвинение ходатайствовало о назначении Голубкину 12 лет колонии.

Фото: ЗАКС.Ру