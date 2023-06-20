В Москве гособвинение запросило 12 лет колонии для профессора Голубкина по делу о госизмене

Государственное обвинение запросило в Московском городском суде 12 лет колонии строгого режима для профессора МФТИ Валерия Голубкина, рассказал 20 июня правозащитный проект "Первый отдел". Против ученого возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Как отметили в "Первом отделе", Голубкин "занимался теоретическими разработками и имел только третью форму допуска к гостайне", что означает отказ в доступе к документам с грифом "совершенно секретно" и "особой важности". В 2018 году он приступил к работе в международном проекте HEXAFLY-INT по созданию пассажирского самолета. Как считает следствие, по указанию своего начальника Анатолия Губанова он передал коллегам из Нидерландов документы, в которых содержалась гостайна. При этом правозащитники утверждают, что перед передачей бумаги были проверены тремя комиссиями, которые удостоверили отсутствие запрещенных к передаче за рубеж сведений.

Дело в отношении Голубкина рассматривает Мосгорсуд, процесс идет в закрытом режиме.

Голубкин был задержан и арестован по делу о госизмене в апреле 2021 года. В феврале 2022 года в приемную администрации президента принесли 116 тысяч подписей, собранных под требованием освободить ученого.

Фото: ЗАКС.Ру