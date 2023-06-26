Ради открытия зоны платной парковки на Петроградской стороне 25 улиц получили одностороннее движение

Начиная с 26 июня на трех улицах Петроградской стороны введено одностороннее движение, сообщили в понедельник в городском комитете по транспорту. Это сделано в целях увеличения пропускной способности улиц в связи с предстоящим включением района в зону платной парковки.

Речь идет об Ижорской улице и Матвеевском переулке, а также об отрезке Съезжинской улицы от Кронверкского проспекта до Татарского переулка. Ранее одностороннее движение ввели на 11 других улицах Петроградской стороны. В целом теперь здесь имеется 88 улиц с односторонним движением, из которых 25 улиц получили такой статус в связи с подготовкой к открытию зоны платной парковки.

"Особенность района в узких улицах, требующих разгрузки. Введение одностороннего движения как раз позволяет увеличить парковочное пространство и оптимизировать пропускную способность дорог", — отметили в комтрансе.

Зона платной парковки должна заработать на Петроградской стороне с 1 июля. Здесь обустроят 10 тысяч машиномест, из которых каждое десятое будет предназначено для лиц с ограниченными возможностями. Ранее комтранс информировал о снижении загрузки улиц в зоне платной парковки.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"