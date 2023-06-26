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Новости 16:34

"Как шёл, так и идёт": Невзирая на мятеж, набор в ЧВК "Вагнер" продолжается

фото ЗакС политика "Как шёл, так и идёт": Невзирая на мятеж, набор в ЧВК "Вагнер" продолжается

События последних дней не сильно повлияли на набор бойцов в ЧВК "Вагнер". Эту информацию озвучили в разговоре с корреспондентом "Фонтанки", который позвонил по номеру, указанному на баннере ЧВК, вывешенном в Ленобласти.

"У нас всё без изменений остается. Набор как шёл, так и идёт. Работаем в штатном режиме", — поделились в компании.

Для заключения контракта с частной военной компанией всем желающим предлагается осуществить визит в Краснодарский край.

Напомним, что ЧВК "Вагнер" на протяжении суток пребывал в "немилости" у государства ввиду военного мятежа, который якобы организовал основатель компании, бизнесмен Евгений Пригожин. ФСБ продолжает расследовать уголовное дело по данному обстоятельству.

Фото: Дмитрий Абрамов / MR7


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