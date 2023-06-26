"Ъ": ФСБ продолжает расследовать дело в отношении Пригожина

Уголовное дело об организации вооружённого мятежа (ст. 279 УК), возбуждённое в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, продолжает находиться на контроле у следственного управления ФСБ России, сообщили источники "Коммерсанта" в Генпрокуратуре.

"По данным источника "Ъ", для принятия иного решения прошло слишком мало времени", - пишет издание.

Дело завели 23 июня после того, как бойцы-"вагнеровцы" предприняли попытку дойти до Москвы.

О том, что разбирательство сойдёт на нет, стало известно после соответствующего заявления Кремля. Оно было озвучено после переговоров главы Белоруссии Александра Лукашенко и Пригожина.

Фото: ЗАКС.Ру