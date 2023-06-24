Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело о попытке вооруженного мятежа в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, Пригожин "уйдет в Белоруссию". Чем он будет там заниматься - Песков не знает. При этом пресс-секретарь президента уточнил, что гарантией беспрепятственного отъезда Пригожина в Белоруссию будет "слово президента России".

Преследовать в дальнейшем бойцов ЧВК "Вагнер" не планируется, а те из них, кто не принял участие в "походе на Москву", смогут подписать контракт с Минобороны, заверил Песков.

Когда в регионах, где был введен режим КТО, будут сняты ограничения, пока неизвестно. "Пока точно вам не могу сказать, но в связи с тем, что сейчас, собственно, этот процесс, связанный с нагнетанием напряженности, был развернут вспять, то будут все предпосылки для этого", - сказал Песков.

Он также пояснил, почему именно президент Белоруссии Александр Лукашенко вел переговоры с Пригожиным: "Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным".

Напомним, о возбуждении уголовного дела о попытке мятежа в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина стало известно 23 июня. Утром 24 июня президент Владимир Путин в телеобращении заявил, что тот, кто организовал и готовил военный мятеж, предал Россию, и пообещал, что виновник ответит за свои действия. Уже к вечеру субботы пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александру Лукашенко удалось достигнуть договоренностей с Евгением Пригожиным и бойцы ЧВК "Вагнер" вернуться к местам своей дислокации.