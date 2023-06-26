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Новости 16:58

Новая улица свяжет Дальневосточный проспект и Октябрьскую набережную

фото ЗакС политика Новая улица свяжет Дальневосточный проспект и Октябрьскую набережную

В Петербурге на территории Невского района будет обустроена новая улица, которая свяжет Дальневосточный проспект с Октябрьской набережной. Соответствующий проект был одобрен во время совещания градоначальника Александра Беглова с членами городского правительства.

"Будущая дорога улучшит транспортную доступность активно развивающихся жилых кварталов Невского района, а также поможет создать комфортную городскую среду", – представил свою позицию по вопросу губернатор, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Предполагается, что строительством новой четырёхполосной дороги займётся частный инвестор, который также обустроит тротуары и наружное освещение. По окончании работ компания должна будет передать объект в собственность Петербурга на безвозмездной основе по договору дарения.

Напомним также, ранее стало известно, что в Петербурге улицу Дыбенко продлят до Октябрьской набережной.


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