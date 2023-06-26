Путин предоставил Конституционному суду право на машину с мигалкой

Конституционный суд получил право на использование одного автомобиля со звуковым и световым спецсигналами, следует из опубликованного 26 июня указа президента Владимира Путина. Документ выложен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в перечень государственных органов, на транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов, <...> изменение, дополнив его пунктом 4.2 следующего содержания: Конституционный суд Российской Федерации", — говорится в тексте указа.

Документ вступает в силу с момента опубликования.

Ранее КС не стал защищать бывшего муниципального депутата города Петергофа Сергея Алексеева в деле по его жалобе о продлении сроков подачи деклараций.

Фото: ЗАКС.Ру