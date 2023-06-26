Смольный согласовал проект межевания территории под строительство жилья в Невском районе

Проекты планировки и межевания территории под возведение жилого квартала в Невском районе были одобрены в ходе совещания губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Как уточнили в администрации петербургского градоначальника, речь идет об участке между улицами Тельмана и Новоселов, а также Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной.

Согласно планам, там предполагается строительство 11 многоэтажных зданий вместе с четырьмя детскими садами, школой, поликлиникой и иными объектами. Помимо этого, инвестор построит участок улицы Тельмана от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной и проложит новую дорогу, а заодно отремонтирует улицу Новоселов и отремонтирует внутриквартальные проезды.

"Застройщик безвозмездно передаст в собственность города детские сады, школу, поликлинику и объекты улично-дорожной сети. По договору купли-продажи будут переданы встроенные помещения для подростково-молодежного центра и библиотеки", — заявил Беглов.

На земельном участке располагаются здания "Невской мануфактуры" и комплекса бумажной фабрики Варгуниных, которые признаны памятниками регионального значения. Согласно договоренностям, инвестор должен будет их восстановить за свой счет.

Также на совещании был одобрен проект строительства новой улицы между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной.

Фото: gov.spb.ru