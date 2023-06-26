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Очередь за жильем для семей с детьми-инвалидами в Петербурге ликвидируют в течение года, заявил Беглов

фото ЗакС политика Очередь за жильем для семей с детьми-инвалидами в Петербурге ликвидируют в течение года, заявил Беглов

Очередь за жильем для семей с детьми-инвалидами будет ликвидирована до конца 2023 года, следует из заявления губернатора Александра Беглова. Обещание прозвучало вечером 26 июня в ходе традиционного обращения градоначальника к петербуржцам в эфире "Радио России".

"Отмечу важные шаги города по обеспечению квартирами наших льготников. Мы предусмотрели дополнительно порядка двух миллиардов рублей на покупку и строительство жилья семьям с детьми-инвалидами. Ликвидируем очередь для этой категории уже в текущем году", — сообщил Беглов.

Со слов губернатора также были сокращены сроки получения помощи с недвижимостью для многодетных семей. "За счет рекордных объемов финансирования сократили ожидание до одного года", — рассказал он и добавил, что в 2024 году Смольный рассчитывает добиться исчезновения очереди за жильем среди этой категории граждан. В дальнейшем городские власти планируют оказывать помощь многодетным семьям непосредственно в год обращения.

Также в своем обращении Беглов поблагодарил петербуржцев "за выдержку и спокойствие", а также за поддержку президента во время мятежа ЧВК "Вагнер" 24 июня.

Фото: ЗАКС.Ру


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