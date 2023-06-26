Беглов поблагодарил петербуржцев за "выдержку и спокойствие" во время субботнего мятежа

Губернатор Александр Беглов выразил свою благодарность жителям Петербурга за проявленные ими выдержку и "мощную поддержку" президента Владимира Путина во время мятежа ЧВК "Вагнер" в минувшую субботу. При этом он воздержался от упоминания конкретных участников событий, равно как воздержался от уточнения, о чем именно идет речь.

"Хотел бы поблагодарить всех жителей нашего города. Спасибо за выдержку и спокойствие, проявленные в непростые для страны часы и минуты. Спасибо за верность России и мощную поддержку нашего президента. Все органы власти действовали четко и слаженно, силовые структуры приняли исчерпывающие меры для поддержания правопорядка, в обеспечении мирной жизни и безопасности горожан", — произнес Беглов в начале своего очередного обращения к горожанам в эфире "Радио России" 26 июня.

Градоначальник упомянул проведение праздника выпускников "Алые паруса" на Дворцовой площади вечером в субботу. "Вечером трудного дня 24 июня петербургский выпускной бал стал символом единства и сплоченности всего нашего народа. Мы увидели, какая прекрасная у нас молодежь. С такой молодежью Россию не сломить никому и никогда. Сколько бы не было у нас врагов — они бессильны против нашей могучей воли, твердости духа и любви к Отечеству", — поведал он.

В завершении своей речи Беглов вновь обратился к событиям минувшей субботы и опять поблагодарил горожан, в том числе "за проявленный вами наш знаменитый ленинградский-петербуржский характер", а также "за единство и поддержку нашего президента".

Вечером 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о походе вглубь России, вскоре после этого на него было возбуждено уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ). Вечером в субботу Пригожин объявил о прекращении движения на Москву. Уголовное дело против него расследуется до сих пор, несмотря на более ранние заявления Кремля о прекращении разбирательства.

Фото: ЗАКС.Ру