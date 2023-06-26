КСП рассказала о нарушениях в МО "Комендантский аэродром"

Контрольно-счетная палата Петербурга провела проверку деятельности МО "Комендантский аэродром" за 2021-2022 года. Надзорный орган нашел 97 нарушений, которые привели к избыточным расходам и нанесли ущерб местному бюджету. Отчет направлен в прокуратуру города, сообщили в ведомстве.

В КСП выяснили, что муниципалы оплачивали услуги, выходящие за рамки целевой программы "Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО", а также проводили мероприятия для детских садов и школ, хотя их деятельность должна быть оплачена из городского бюджета. Из неэффективного использования средств — местная администрация заключала контракты на технический контроль установки песочницы и корректировку базы поздравляемых жителей с помощью звонков. В ведомстве отметили, что это входит в должностные обязанности сотрудников местной администрации.

Также были выявлены факты необоснованных расходов, например оплата проездных билетов для сотрудников отдела по опеке и попечительству в полном объеме, включая выходные дни и праздники. Еще МА решила выписать стимулирующие выплаты главе подведомственного МКУ без законных на то оснований.

Множество нарушений связаны с муниципальными закупками. В частности, в порядке формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок и публикации информации о них в открытом доступе. Также были оплачены услуги, которые в действительности не оказывались.

"Были оплачены фактически не оказанные услуги аниматоров, помощника ведущего мероприятия, услуги по оформлению сценической площадки и разработке сценарного плана мероприятия при проведении праздника. По результатам проведения контрольного мероприятия подрядчик вернул сумму ущерба в местный бюджет", - говорится в сообщении КСП.

Ранее глава КСП Константин Желудков рассказал, почему ведомство перестало публиковать подробные отчеты. По словам чиновника, это делается для того, чтобы журналисты не писали плохое про заказчиков.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру