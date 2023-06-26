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Новости 19:27

С февраля в зоне платной парковки проверили почти шесть тысяч машин на местах для инвалидов

фото ЗакС политика С февраля в зоне платной парковки проверили почти шесть тысяч машин на местах для инвалидов

В общей сложности 5 997 автомобилей на местах на инвалидов в зоне платной парковки проверили сотрудники комитета по транспорту с 1 февраля по 21 июня. Из них 917 машин оказались не включенными в Федеральный реестр инвалидов, что означает штрафы в размере пяти тысяч рублей для их владельцев.

Также за указанный период сотрудники комтранса очистили от посторонних предметов 11 296 госномеров в зоне платной парковки. Водителей, не оплативших стоянку машины, ждут штрафы в размере трех тысяч рублей. Также пешие инспекторы провели с начала февраля 4 034 разъяснительные беседы о правилах пользования платной парковкой.

В конце мая комтранс делился статистикой по работе пеших инспекторов. Согласно опубликованной тогда информации, посторонние предметы были выявлены на 9 660 номерах, а на местах для инвалидов были замечены 606 нарушителей.

Зона платной парковки в Петербурге охватывает Адмиралтейский и Центральный районы. С 1 июля к ней присоединится Петроградская сторона.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"


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