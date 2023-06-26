Продажи студий в Петербурге снизились за год

В период с января по май 2023 года на первичном рынке недвижимости в Петербурге было заключено 11 884 договора долевого участия (ДДУ) на покупку студий или однокомнатных квартир, сообщили 26 июня "Ведомости" со ссылкой на исследование компании "Циан.Аналитика". Это 70 % от 16 951 договоров, заключенных в эти месяцы.

Доля малогабаритного жилья, проданного в Петербурге, за аналогичный период прошлого года составила 81 %. Таким образом, падение год к году составило 11 %. При этом снижение произошло именно за счет студий — если в 2022 году их доля составляла 49 %, то в 2023-м она оказалась на уровне 30 %. При этом доля проданных однокомнатных квартир, наоборот, увеличилась с 32 % до 40 %.

Как рассказал глава "Циан.Аналитики" Алексей Попов, доля студий начала снижаться в общем объеме продаж с середины 2022 года. Одновременно стала увеличиваться доля однокомнатных квартир. "Это объясняется изменением потребительского поведения, многие из тех, кто покупал студию как первое жилье, решили улучшить свои жилищные условия", — поведал он. Еще одной причиной может стать постепенное уменьшение доли подобного жилья в новостройках, которые вводились в прошлом и текущем году.

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