Путин поблагодарил Лукашенко и народ России за поддержку

Президент России Владимир Путин во время обращения поблагодарил россиян за выдержку и сплоченность, проявленные 24 июня. По его словам, гражданская солидарность показала, что любая попытка устроить внутреннюю смуту обречена на провал.

Путин также поблагодарил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Он помог решить проблему мирным путем, заверил глава России.

- Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. Но повторю: именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей родины. Спасибо вам за это. Благодарю, - сказал Путин.

Он добавил, что все ветви власти, общественные организации, религиозные конфессии и ведущие политические партии сплотила ответственность за судьбу отечества. С самого начала были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, защите конституционного строя и жизни с безопасностью россиян, заверил Путин.

Также в своем обращении он подтвердил, что члены ЧВК "Вагнер" могут уйти в Республику Беларусь. Желающим дается возможность заключить контракт с Минобороны или вернуться к семьям, добавил президент.

София Саттарова / скриншот трансляции "Первого канала"