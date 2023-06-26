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Новости 26 июня, 22:45

Президент России подтвердил гибель летчиков во время мятежа 24 июня

фото ЗакС политика Президент России подтвердил гибель летчиков во время мятежа 24 июня

Президент России Владимир Путин подтвердил гибель летчиков во время вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" 24 июня. Об этом он сказал в своем телевизионном обращении 26 июня.

- Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических, разрушительных последствий, - заявил Путин.

По его словам, мятеж в любом случае был бы предотвращен. Другого якобы ждали в Киеве и ряде западных стран, считает президент России. Они якобы желали, чтобы российское общество раскололось и "захлебнулось в кровавой междоусобице", уверен Путин. 

В своем обращении он также поблагодарил народ страны за консолидацию и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко за помощь в мирном урегулировании событий. 

София Саттарова / скриншот трансляции "Первого канала"


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