Президент России подтвердил гибель летчиков во время мятежа 24 июня

Президент России Владимир Путин подтвердил гибель летчиков во время вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" 24 июня. Об этом он сказал в своем телевизионном обращении 26 июня.

- Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических, разрушительных последствий, - заявил Путин.

По его словам, мятеж в любом случае был бы предотвращен. Другого якобы ждали в Киеве и ряде западных стран, считает президент России. Они якобы желали, чтобы российское общество раскололось и "захлебнулось в кровавой междоусобице", уверен Путин.

В своем обращении он также поблагодарил народ страны за консолидацию и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко за помощь в мирном урегулировании событий.

София Саттарова / скриншот трансляции "Первого канала"