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Новости 10:18

Беглов объявил благодарность депутату Барышникову

фото ЗакС политика Беглов объявил благодарность депутату Барышникову

Перед началом заседания правительства Петербурга 27 июня губернатор Петербурга Александр Беглов объявил благодарность депутату Заксобрания Михаилу Барышникову ("Единая Россия") за большой вклад в развитие парламентаризма и многолетний труд. 

Парламентарий впервые посетил Смольный в качестве официального представителя ЗакСа в городском правительстве. Объявляя благодарность, Беглов пожелал ему успехов в новой должности.

"Спасибо! Оправдаю доверие", - пообещал депутат.

Напомним, Барышников стал представителем ЗакСа в Смольном, сохранив депутатский мандат. При этом он оставил должность председателя бюджетно-финансового комитета городского парламента. Свое новое назначение депутат объяснил тем, что он понадобился на другой должности. 

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Барышников Михаил Иванович 
Беглов Александр Дмитриевич 




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