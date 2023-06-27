Беглов объявил благодарность депутату Барышникову

Перед началом заседания правительства Петербурга 27 июня губернатор Петербурга Александр Беглов объявил благодарность депутату Заксобрания Михаилу Барышникову ("Единая Россия") за большой вклад в развитие парламентаризма и многолетний труд.

Парламентарий впервые посетил Смольный в качестве официального представителя ЗакСа в городском правительстве. Объявляя благодарность, Беглов пожелал ему успехов в новой должности.

"Спасибо! Оправдаю доверие", - пообещал депутат.

Напомним, Барышников стал представителем ЗакСа в Смольном, сохранив депутатский мандат. При этом он оставил должность председателя бюджетно-финансового комитета городского парламента. Свое новое назначение депутат объяснил тем, что он понадобился на другой должности.

Фото: ЗАКС.Ру