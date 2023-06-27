Экс-глава МЧС Кузбасса получил более 10 лет колонии по делу "Зимней вишни"

Центральный районный суд Кемерово огласил приговор в отношении бывшего руководителя МЧС по региону Александра Мамонтова, который является фигурантом уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передаёт "Коммерсант".

Как итог, спасатель получил десять лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Кроме того, его обязали оплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.

Также 8,5 лет колонии получил бывший главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС в Кемерово Григорий Терентьев.

Ранее, напомним, бывшую главу Госстройнадзора Кузбасса Танзилю Комкову приговорили к 18 годам колонии и штрафу в 80 млн рублей в рамках дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, большинство из которых — дети. Ещё 147 человек пострадали.

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