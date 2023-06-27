В Петербурге объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за гроз с градом

Власти Северной столицы объявили жёлтый уровень опасности ввиду ухудшения погодных условий: в городе могут пройти грозы с ливнем и градом. Информационное сообщение приводит пресс-служба Смольного.

Согласно данным Pосгидрометцентра, с 15:00 до 23:00 во вторник, 27 июня, в отдельных районах Петербурга ожидаются сильные дожди.

Автомобилистов и пешеходов попросили быть предельно бдительными на улицах.

О превратностях погоды в понедельник ранее рассказывал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.