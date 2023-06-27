"Яблоко" хочет дать депутатам право определять места и стоимость платных парковок

Фракция "Яблоко" внесла в Законодательное собрание Петербурга законопроект о возвращении депутатам полномочий по установлению платных парковок. Документ опубликован в базе проектов законов парламента.

Согласно законопроекту, ЗакС должен получить право устанавливать порядок создания и использования парковок, устанавливать запреты на организацию платных парковок в определенных местах и устанавливать время суток и дни, когда платная парковка становится бесплатной. Также "яблочники" предлагают позволить парламенту определять основные положения методики расчета размера стоимости автопарковок.

Сейчас эти полномочия относятся к правительству Петербурга. Проектом закона предлагается забрать у исполнительной власти эти возможности.

В материалах к документу фракция "Яблоко" заявила, что депутаты получают много обращений от петербуржцев по вопросам организации платных парковок. Жители не согласны с установленными нормами, заверили "яблочники".

"Полагаем, что в связи с большой социальной значимостью указанных вопросов правовое регулирование в этой сфере следует осуществлять (в рамках, установленных федеральными законами) законом Санкт-Петербурга, а не правовыми актами исполнительных органов власти Санкт-Петербурга", - написали депутаты.

Ранее парламентарий от "Яблока" Борис Вишневский уже упоминал о готовящемся законопроекте. По его словам, комитет по транспорту не прислушивается к предложениям депутатов, поэтому они решили определять правила самостоятельно.

София Саттарова