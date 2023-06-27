Беглов: Страна и все остальные услышали голос Санкт-Петербурга

Губернатор Александр Беглов на заседании правительства Петербурга 27 июня снова высказался о недавнем "марше справедливости" ЧВК "Вагнер" в сторону Москвы. Петербургский градоначальник поблагодарил жителей и депутатов Законодательного собрания, которые, по его словам, поддержали президента.

"Город поддержал президента, мы вместе с президентом, мы вместе с нашей Россией. И те турбуленции, которые существуют, при нашей поддержке тоже помогли разрешить вопрос бескровно. Это очень важно. Страна и все остальные, кто принимал участие, услышали этот голос Санкт-Петербурга. И для нас это очень важно, что мы сохранили спокойствие", - заявил Беглов.

Также он отметил, что праздник выпускников "Алые паруса" состоялся, несмотря ни на что.

"И, безусловно, президент поддержал проведение этого праздника. Сказал, что мы не будем лишать выпускников этого праздника", - добавил губернатор.

Накануне Беглов уже высказывался о субботних событиях в эфире "Радио России". Тогда он поблагодарил горожан "за выдержку и спокойствие".

Фото: gov.spb.ru