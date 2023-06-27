Петербуржца отправили в СИЗО из-за рассуждений о спецоперации на странице "ВКонтакте"

Невский районный суд Петербурга арестовал на два месяца Николая Веприкова, которого преследуют по делу о фейках про армию (ч. 1 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. Решение было вынесено еще в конце прошлой недели.

В первом полугодии прошлого года, согласно материалам дела, фигурант разместил несколько текстов с анализом боевых действий на Украине. Ему также инкриминируют публикацию ссылок на YouTube-ролики, посвященные военной спецоперации.

Арестант своей вины в распространении фейков не признает. Его содержат в "Крестах". Ему грозит до пяти лет заключения.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру