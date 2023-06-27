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Новости 12:38

Титов: Пока слияние Партии Роста и "Новых людей" не планируется

фото ЗакС политика Титов: Пока слияние Партии Роста и "Новых людей" не планируется

Лидер Партии Роста Борис Титов заявил, что его партия и "Новые люди" не планируют объединятся в одну организацию. Об этом он сказал на пресс-конференции ТАСС 27 июня. 

Титов сообщил, что пока речи о слиянии не идет. При этом он отметил, что о будущем говорить сложно:

- Пока не планируется [объединение]. Но, кто знает, что будет в будущем? Как сложится политическая ситуация? 

Титов уточнил, что партии должны "понять друг друга" и адаптироваться. Партия Роста и "Новые люди" еще не строили планы о выборах 2024 года, добавил Титов.

Напомним, партии сообщили о создании союза в рамках выборной кампании 2023 года. Они намерены выставлять объединенных кандидатов или поддерживать представителей союзной партии. 

София Саттарова / Скриншот трансляции пресс-конференции ТАСС


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