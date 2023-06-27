Выпускной в ресторане на канале Грибоедова обернулся поездкой в больницу для юных петербуржцев

Банкетные торжества по случаю выпускного отправили в больницу ещё нескольких юных петербуржцев: медицинская помощь потребовалась учащимся школы № 523, отмечавшим свой выпускной в ресторане на канале Грибоедова, пишет "Фонтанка".

Фуршет состоялся 25 июня, рассказала мать одного из его участников. На следующий день в больницу попала девочка, а ещё через день — юноша. В общей сложности признаки отравления наблюдаются у 17 человек.

Состояние здоровья у госпитализированных оценивается как нетяжёлое.

Напомним также, ранее выпускники гимназии № 92 массово отравились после праздника, проводимого в том же ресторане на канале Грибоедова. Проверкой инцидента занялась прокуратура и СК.

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