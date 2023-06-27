Петербургские суды вернули протоколы, составленные на Okko и "Ростелеком"

Протоколы, составленные в Петербурге на онлайн-кинотеатр Okko и компанию "Ростелеком" из-за так называемой демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП), были оформлены с нарушениями. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Смольнинский и Приморский районные суды вернули их составителям.

В частности, Приморский районный суд указал на незаверенные экспертные заключения и неподшитые материалы. Тот же суд счел, что распечатки нормативных правовых актов, присутствующие в деле, к его сути никак не относятся.

В числе прочего, претензии у правоохранителей возникли к показу нынешней весной фильмов "Александр", "Семейка Тенненбаум" и "Черный лебедь". Видеопродукция сопровождалась пометкой "16+".

Фото: ЗАКС.Ру