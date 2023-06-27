Правительство может повысить импортные пошлины на вино

Чиновники из федерального правительства рассматривают вариант с повышением пошлин на завозимое в страну вино. Определенность в этом вопросе наступит в ближайшие два месяца. Сегодняшняя пошлина составляет 12,5%. О полном запрете импорта вина речи пока не идет, рассказал "Российской газете" заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

"Ключевое для нас – выработать сбалансированное решение, которое не приведет к значимому росту цен для потребителей. Параметры, которые обсуждаются сейчас, на наш взгляд, позволяют сохранить стабильность цен на российском рынке вина", - заявил замминистра.

Если эксперимент будет реализован, то в ситуацию будет вправе вмешиваться Федеральная антимонопольная служба. Что касается неоднократно озвучивавшейся инициативы о продаже отечественного вина через "Почту России", то окончательное решение по ней в кабмине еще не приняли.

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