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Новости 14:37

Google оштрафовали на 4 млрд рублей

фото ЗакС политика Google оштрафовали на 4 млрд рублей

Мировой суд в Москве назначил Google двукратный штраф за неуплату ранее назначенного штрафа: отныне компания должна РФ 4 млрд рублей, следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы.

В феврале прошлого года ФАС рассмотрела дело в отношении Google LLC и установила, что компания блокирует аккаунты и контент в YouTube согласно собственным "непрозрачным и необъективным" правилам. Антимонопольщики сочли Google злоупотребляющим своим положением на рынке видеохостинга, чем и был обоснован наложенный впоследствии оборотный штраф в 2 млрд рублей.

"Мировой судья оштрафовал Google за неуплату ранее назначенного службой штрафа в двойном размере. Компания дополнительно должна заплатить более 4 миллиардов рублей в бюджет Российской Федерации", - говорится в сообщении ФАС.

Ранее, напомним, Google оштрафовали на 3 млн рублей по статье об "ЛГБТ-пропаганде".

Фото: pixabay


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