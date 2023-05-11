По закону об "ЛГБТ-пропаганде" Google оштрафовали на 3 млн рублей

Суд в Москве назначил штраф в размере 3 млн рублей компании Google, признав ее виновной в распространении так называемой ЛГБТ-пропаганды, передает ТАСС. Протокол был составлен по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление запрещенной в РФ информации).

Претензии Роскомнадзора к Google были связаны с роликами на YouTube-каналах блогера Карена Шаиняна и издания "Грани.ру"*. Во втором случае видео посвящено повседневной жизни петербургских представителей ЛГБТ-сообщества.

Закон, запрещающий распространять ЛГБТ-пропаганду среди всех возрастных категорий, был подписан президентом в декабре прошлого года.

С февраля прошлого года РКН регулярно инициирует административные производства в отношении Google из-за роликов на YouTube, рассказывающих о военной спецоперации. Сумма выписанных штрафов достигла нескольких десятков миллиардов рублей.

*Минюст внес "Грани.ру" в единый реестр иноагентов